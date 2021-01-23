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فن

أحمد شيبه وعمر كمال في دويتو جديد قريبا

السبت 23/يناير/2021 - 04:45 م
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة واحمد شيبة ومحمود الليثى وامير سامى
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محمد نحلة
أعلن المنتج الفنى أمير سامى ابو غالى، عن التحضير لطرح أغنية جديدة على طريقة الدويتو من خلال شركته ميوزك ارت، وذلك بالتعاون مع نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبه والمطرب عمر كمال للمرة الأولى سويًا. 

وصرح ابو غالى، أنه يراهن على نجاح هذا التعاون خصوصًا أنه يجمع صوتين مميزين أحبهما الجمهور، إلى جانب تحمل الأغنية نقلة جديدة فى عالم الأغنية الشعبية. 

وأشار المنتج أمير سامى إلى أن عام 2021 يحمل العديد من المفاجأت الفنية المميزة حيث أنه يتعاون مع المطرب حسن شاكوش ونجم الخليج نور الزين وغيرهم من النجوم.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد شيبة، أغنية "حملوني" بفيلم "صابر وراضي" للفنان أحمد آدم، وشاركه في غنائها عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.
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