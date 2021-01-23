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فن

بـ شورت ليجن.. ميريهان حسين تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

السبت 23/يناير/2021 - 04:54 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
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محمد بدران


نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة من احدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميريهان حسين في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية سترة باللون الازرق ونسقت معه بشورت ليجن باللون الاسود، واعتمدت على الماكياج الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها الاسود.


وأحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.


ميريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).


وتضامنت ميريهان حسين مع تامر حسني وبسمة بوسيل بعد اخبار انفصالهما ونشرت صورة لهم وعلقت ميريهان على الصورة قائلة: " ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا ويارب دايما سوا".



بـ شورت ليجن.. ميريهان حسين تبرز أنوثتها في أحدث ظهور
بـ شورت ليجن.. ميريهان حسين تبرز أنوثتها في أحدث ظهور
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