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شاهد... الرئيس السيسي يتفقد مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

السبت 23/يناير/2021 - 05:15 م
السيسي يتفقد مشروع
السيسي يتفقد مشروع الفيروز
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هاني حسين
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة في بورسعيد حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" في خبر عاجل.

وقام العاملون في المشروع بإخراج مجموعة من الأسماك من داخل المزارع أمام الرئيس السيسي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد، أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 

وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا".
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