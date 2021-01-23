شاهد... الرئيس السيسي يتفقد مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة في بورسعيد حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" في خبر عاجل.





وقام العاملون في المشروع بإخراج مجموعة من الأسماك من داخل المزارع أمام الرئيس السيسي.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.





وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد، أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.



