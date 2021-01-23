شغل دماغك.. كيف تحصل على جائزة 100 مليون دولار من "إيلون ماسك" أغنى شخص في العالم





واحتلت مشروعات وسيرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منصات الاخبار العالمية بعدما شهدت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية نموا كبيرا حيث بلغت قيمتها السوقية 700 مليار دولار وهو ما جعل قيمة الشركة أعلى من قيمة مجموع شركات تويوتا وفولسفاغن وهيونداي وجي أم وفورد مجتمعة.





ويهتم إيلون ماسك دائما بالصناعات التي تقلل من الإنبعاثات والعوادم وهو ما دفعه لاستحداث السيارات الكهربائية التي تميز فيها واحتل بها صدارة الترتيب العالمي.





وفي سبيل ذلك حفز إيلون ماسك المبتكرين في العالم لإيجاد طريقة لتقليل الانبعاثات والعوادم التي تؤثر على المناخ وسط توجه دولي للوصول بنسب إنبعاثات الكربون غلى صفر.





100 مليون دولار جائزة





أعلن إيلون ماسك عن جائزة مالية لمن يبتكر أفضل طريقة لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون الضار بالبيئة من الهوائ.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر: سأتبرع بـ 100 مليون دولار كجائزة لأفضل تقنية لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون"، وقال إن تفاصيل ذلك سيتم الكشف عنها الأسبوع القادم.





وتتمثل الطريقة الابتكارية في أداة لفصل ثاني أوكسيد الكربون عن المصادر التي تستخدم في الصناعة وتوليد الطاقة كي لا يصل مستقبلا إلى الغلاف الجوي، لمكافحة التلوث البيئي وظاهرة الاحتباس الحراري.





توجه عالمي للخلاص من الكربون





وبحسب وكالة روسيا اليوم، اعلنت الوكالة الدولية للطاقة أواخر العام الماضي أن ثمة حاجة في زيادة نشر تقنيات التقاط الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إنفاق ترليون يورو على مدار العقد المقبل في الاستثمارات التي تساعد على الحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ.

بات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس، أغنى أثرياء العالم بعد بلوغ ثروته 185 مليار دولار متفوقا على مواطنه الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة عبر الإنترنت.