السجن يطارده.. الشيوخ الأمريكي يحدد مصير ترامب في محاكمة القرن

أيام تفصلنا عن مشاهدة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد إعلان مجلس النواب تسليم لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل، على أن تبدأ إجراءات المحاكمة بشكل رسمي في 8 فبراير القادم.





ويتهم الحزب الديمقراطي ترامب بتحريض أنصاره على العصيان واقتحام مبنى الكونجرس، في 6 يناير الجاري خلال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية التي أفضت إلى فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن.





- مصير قطب العقارات السابق على المحك





وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب، تشاك شومر، إن لائحة الاتهام بحق ترامب ستُحال إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل، ليقرر بذلك الشيوخ الأمريكي مصير قطب العقارات السابق، عما إذا كان سيتمكن من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية عام 2024 كما يخطط، أم سيأخذ تذكرة مجانية إلى السجن، حسبما وصفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في تصريحات سابقة نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.





وقال شومر إنه بحث مع زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، الجدول الزمني ومدة الجلسات الخاصة بمحاكمة ترامب، مضيفًا: "سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنبا أم لا".





من جانبه، أعرب ماكونيل عن أسفه لسرعة اتخاذ الإجراءات الرامية لبدء محاكمة ترامب قائلًا: "لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ.. نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية".





- محاكمة القرن





وما يميز محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ، أنها ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لم يسبق لرئيس أمريكي أن يخضع قط للمحاكمة بعد تركه منصبه.





وأمام ترامب مهلة حتى يوم 11 فبراير لتقديم دفاعه إلى المحكمة، حيث اختار ترامب المحامي بوتش باورز ليكون دفاعه أمام المحكمة.





ورغم أن الديمقراطيون باتوا يسيطرون على الأغلبية في مجلس الشيوخ، عقب انضمام عدد من النواب الجمهوريين إليهم بشأن محاكمة ترامب، إلا أنهم لا يزالوا بحاجة إلى دعم ما لا يقل عن 17 نائبًا من الجمهوريين من أجل إدانة ترامب، لأن التصويت سيتطلب ثلثي أصوات المجلس المكون من 100 عضو.





- ماذا يفعل ترامب الآن وإلام يخطط؟





غادر ترامب البيت الأبيض في نفس يوم تنصيب بايدن، على متن طائرة الرئاسة متجهًا إلى نادي الجولف الخاص به الذي يسميه "البيت الأبيض الشتوي" في فلوريدا.





ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن ترامب يحاول خلال الفترة الراهنة الحفاظ على علاقته القوية مع مساعديه السابقين في البيت الأبيض، كما يفكر في تشكيل حزب سياسي جديد سيطلق عليه "حزب الوطنيين".