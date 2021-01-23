حكم جوزة الطيب .. الإفتاء: تحدث أثرًا يشبه المخدرات

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جوزة الطيب قد تحدث أثرا يشبه أثر المخدرات، مشيرا إلى أن استعمال جوزة الطيب بالقدر البسيط مباح.





وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية " ام بي سي مصر" أن ما أسكر كثيره فقليله حرام وما فتر أي ما تسبب في ارتخاء في الأعضاء فقليله مباح وهو ينطبق على جوزة الطيب.









حكم استخدام جوزة الطيب في الطبخ:





وأكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استعمال جوزة الطيب في الطبخ جائز شرعا، ولا حرج فيه طالما أنها بالقدر القليل.





وتابع شلبي، في رده على سؤال "ما حكم استخدام جوزة الطيب في الطبخ؟" أن بعض الناس يقولون عنها إنها من قبيل المسكرات وبعضهم يقولون إنها من المفترات أى التى تضعف البدن، وهو ما عليه الفتوى بأنها من المفترات فطالما أنها بالقدر اليسير فلا حرج أما لو كانت بالقدر الكبير الذي يؤدي إلى ضعف البدن فلا تجوز.





وواصل: اتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر.









حكم استخدام جوزة الطيب في الأكل:



