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محافظات

للشرب والري المقنن.. انطلاق المياه من البئر العميقة فى واحة سيوة.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 06:38 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلن العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم  الانتهاء من حفر بئر مياه الشرب العميق بمنطقة الأمهات بسيوة، وتم تفجير البئر الذي بدأ بتصرف قدره ثلاثة عشر بوصة قابلة للزيادة بعد تمام الانتهاء من نظافة البئر طبيعيًا بضغط المياه من الأعماق.

واوضح  رئيس مركز ومدينة سيوة  ان بئر مياه الشرب  العميقة بمنطقة الأمهات ، ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى وتم خلال اقل من ٤ اشهر  على عمق  ٩٠٠ متر  بتكلفة ٧ ملايين جنيه ،  حيث انفجرت مياه البئر .

وأضاف ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع انتهاء اعمال حفر بئر الامهات بسيوة في اطار توفير مياه الشرب والمساهمة في الرى المقنن للمساحات الزراعية بالمنطقة .

وتوجه اهالي سيوة بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه لتنمية الواحة وخدمة اهلها خاصة دعم إنشاء البئر  للمساهمة في توفير مياه الشرب بمنطقة الامهات.

رافق  رئيس المركز خلال تفقد البئر  عدد من  مشايخ وعواقل قبائل سيوة، و مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع سيوة، وتفتيش ري سيوة، والتنفيذيين المعنيين.


من ناحية اخرى اعلن  رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تمت اليوم  أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق اليوق، و شارع أنور السادات، المعهد الازهري، ومدخل المدينة،   وتم تمهيد الشوارع الفرعية بمنطقة الرمل والشاليهات.

و نفذت رئاسة مركز ومدينة سيوة حملة على المحلات مساء امس الجمعة للتأكد من ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامة على المخالفين، وتطبيق التباعد الاجتماعي وازالة الإشغالات والتعديات على الشوارع.

للشرب والري المقنن.. انطلاق المياه من البئر العميقة فى واحة سيوة.. صور
للشرب والري المقنن.. انطلاق المياه من البئر العميقة فى واحة سيوة.. صور
للشرب والري المقنن.. انطلاق المياه من البئر العميقة فى واحة سيوة.. صور
للشرب والري المقنن.. انطلاق المياه من البئر العميقة فى واحة سيوة.. صور
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