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محافظات

حياة كريمة تصل لقرى التجمعات الصحراوية بمطروح

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:42 م
حياة كريمة تصل بالخدمات
حياة كريمة تصل بالخدمات لقرى التجمعات الصحراوية بمطروح
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أيمن محمود
تعد مبادرة حياة كريمة أحد أهم المبادرات التى  أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.


ولقد كان نصيب محافظة مطروح من المرحلة الثانية للمبادرة  6 قرى والتى  ساهمت  في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.

 وأوضح  المهندس حسين السنينى منسق مبادرة حياة كريمة بمطروح   أن نصيب محافظة مطروح فى المرحلة الثانية للمبادرة  تشمل 6 قرى هى قرى : السلام وفوكه وحلازين. وكشوك عميرة وشماس والمراقى، وسيتم بها أعمال التطوير وفقا لكل قطاع .

وأضاف أنه في قطاع الصحة سيتم  إحلال وتجديد وتجهيز ورفع كفاءة ٥ وحدات صحية، تشمل رفع كفاءة ٤ وحدات صحية بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية جديدة بقريه كشوك عميره  ، وكذلك إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية فوكه بدعم من محافظة مطروح.

 وأضاف أنه فى قطاع الصرف الصحي مستهدف استكمال أعمال الصرف بأربع قرى التي بدأت المرحلة الأولى.

 وفى قطاع المياه  مستهدف إنشاء ٤ محطات تحلية جديدة قدره ١٠٠ م ٣ يوم  في أربع قري ومد شبكة مياه بطول  ٣ ك بقربه السلام، كذلك تطوير شبكة الري بقرية المراقي ،وعمل محول كهرباء جديد  لمحطة التحلية بشماس.

وأشار أنه  سيتم إنشاء ١٠٠ بير لجمع مياه الأمطار و تطهير ٢٠٠٠٠م٣ من الآبار الرومانية كذلك تطهير  ١٠٠٠ م٣ من آبار نشو وأيضا  إنشاء  ١٨  خزان لجمع مياه الأمطار بالتجمعات السكانية.

وفى قطاع الكهرباء مستهدف تركيب ٤ محولات كهربا وأعمدة جديدة بأربع قرى ورفع قدرة بعض المحولات  بقري فوكه وحلازين وكشوك عميره.

وفي قطاع مراكز الشباب يجرى إنشاء ملعب خماسي جديد نجيل صناعي بقرية السلام.
 
وأشار حسين السنينى أنه في قطاع التعليم مستهدف رفع كفاءة ٣ مدارس وإحلال وتجديد ٣ مدارس، ورفع كفاءة ٦ مدارس فصل  واحد، كما سيتم رصف  عدد من الطرق  بالقرى المستهدفة فى المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية خلال العام 2019 ، كما تتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية ،وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وستشهد زواج يتيمات.

وأضاف إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشروعات  التى يتم تنفيذها  بقرى المرحلة الثانية  بمحافظة مطروح فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس  الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير عدد من القرى على مستوى الجمهورية وذلك  وفق مخطط الدولة لتطوير القرى و البنية التحتية والخدمات الأساسية  بها، خاصةً مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي  وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية. ورصف الطرق  وغيرها للارتقاء  بمستوى معيشة المواطنين.
حياة كريمة تصل لقرى التجمعات الصحراوية بمطروح
حياة كريمة تصل لقرى التجمعات الصحراوية بمطروح
حياة كريمة تصل لقرى التجمعات الصحراوية بمطروح
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