بعد الانتهاء من تطوير 10 عمارات.. البدء في تطوير 10 عمارات جديدة بالكيلو 4 بمطروح

بدأت مديرية إ سكان مطروح في أعمال تطوير 10 عمارات جديدة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح .





وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جار استكمال اعمال تطوير عمارات الكيلو 4 بعدد 10 عمارات كمرحلة ثانية بعد الانتهاء من 10 عمارات كمرحلة أولى وتسليمها لأصحابها .





وأضاف محافظ مطروح أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وتنفيذ الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية .بتكلفة 120 مليون جنيه لافتا أن إجمالى العمارات المستهدف تطويرها 35 عمارة سكنية .





وأكد المحافظ أن تطوير تلك العمارات يأتى من أجل توفير حياة كريمة لسكانها، بعد معاناة لسنوات طويلة من تهالك المبانى، مع توفير كافة الاحتياجات الإنشائية بالوحدات السكنية بالعمارات.





كما وجه مجلس مدينة مرسى مطروح، بمراجعة موقف السوق القديم بجوار العمارات، ومدى إمكانية إعادة تشغيله، وفتح المحال لخدمة أهالى المنطقة.





من ناحية أخرى بدأت وزارة الإسكان بمحافظة مطروح في إنشاء وتطوير عدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح وسيوة .





حيث تم البدء في إنشاء منطقة الإسكان الإجتماعى بالتنسيق مع وزارة الإسكان على مساحة 30فدانا خلف مشروع ابنى بيتك بمنطقة الامام مالك بمرسى مطروح واستكمال إنشاء الاسواق الحضارية و منها السوق الحضاري بسيوة وتم التنفيذ بنسبة 90 %.



