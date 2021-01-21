مطروح تبحث استغلال الأصول غير المستغلة

عقد اللواء أشرف مصطفى إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح إجتماعًا مع رؤساء مراكز المدن والادارات المختصة لعرض كافة المنشآت الحكومية غير المستغلة لسرعة بحث الاستغلال الأمثل لها .









ووجة السكرتير العام بضرورة رصد كافة المبانى الحكومية والعمارات الحكومية والأصول غير المستغلة لدراسة مدى جاهزيتها حاليًا ومدى امكانية الاستفادة الحالية منها ، ووضع مقترحات الأستغلال الأمثل للمبانى غير المستغله لتعزيز الاستفادة منها بما يحقق المنفعة العامة مع الحفاظ على الصالح العام وخدمة المواطن.









من ناحية اخرى شهد محافظ مطروح ، اليوم الخميس، إعادة تشغيل جليدر تمهيد الطرق الترابية بالتجمعات الصحراوية والمناطق النائية بمطروح والمعطل منذ عام عقب الانتهاء من أعمال الصيانة بجهود المشاركة المجتمعية ، وذلك بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطرح .





ووجه محافظ مطروح بسرعة البدء فى أعمال ربط التجمعات السكانية ذات الطرق الترابية بعضها ببعض، خاصة ذات الكثافة السكانية للمساعدة فى وصول الخدمات إليها للتيسير على المواطنين ، مع وضع خطة لعمل الجليدر بالمناطق المختلفة بمدينة مرسى مطروح ، تبدأ بمنطقة شارع الامام مالك تحت اشراف الحاج باسط جعفر ، .





واشاد بالجهود المجتمعية المخلصة وبسائق الجليدر فى متابعة اعمال الصيانة لاعادة استغلاله وتشغيله لتمهيد الطرق والشوارع للتيسير على المواطنين وخدمتهم.











