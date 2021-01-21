حملة للرش والتعقيم والنظافة ومتابعة الخدمات المقدمة لمواطنى واحة سيوة

أكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم تنفيذ حملة لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطنى واحة سيوة برئاسة أحمد علي باغي سكرتير المركز، وعضوية مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومدير الشؤون القانونية، ومركز المعلومات، والعلاقات العامة والإعلام، و إدارة المتابعة بمجلس مدينة سيوة.









حيث تم المرور على مكتب إدارة تموين سيوة، والإدارة الصحية بمستشفى سيوة المركزي، وتم مناقشة العقبات والصعوبات التي تواجه القائمين على خدمة المواطنين في شتى المجالات الخدمية، وتم التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، والشكاوى والاستفسارات المقدمة من المواطنين بنطاق المدينة والقرى التابعة.





وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم مساء أمس تكثيف أعمال رش وتطهير مبنى مجلس المدينة، ومركز توثيق التراث، كما تم رش الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية بوسط المدينة، وشارع أنور السادات، والرمل، كما تم رش وتطهير مركبات المواطنين عشوائيًا بنطاق ميدان السوق، والرمل، ومدخل المدينة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا ومنعًا لانتشار الأمراض المعدية وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأضاف أنه استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة العامة، ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح تم صباح اليوم أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق: الإذاعة، والشاليهات، وميدان السوق، وشارع مجلس المدينة، ومدخل المدينة، كما تم تمهيد الشوارع الفرعية بمنطقة الرمل والشاليهات.





وأوضح أنه تم استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمناطق: ملول، والمعمل، وشارع عين العرايس بمركز ومدينة سيوة، وذلك بواسطة عمال وفني إدارة الإنارة العامة بمجلس المدينة.