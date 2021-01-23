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تعليقا على مشروع الفيروز..محلل سياسي: تطوير شامل في سيناء

السبت 23/يناير/2021 - 07:02 م
مشروع الفيروز
مشروع الفيروز
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هاني حسين
قال المحلل السياسي أحمد رفعت، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إن  الطاقة الاستيعابية لميناء منطقة شرق بورسعيد  ارتفعت ووصلت لـ 200 %.

وأضاف  أحمد رفعت   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تطويرا شاملا في سيناء ومنها تطوير منطقة بئر العبد والعريش ومنطقة رفح الجديدة .

وتابع :"  تم إنشاء وحدات سكنية ومراكز شباب ومشروعات تنموية ومدن جديدة  وجامعات اهلية جديدة في سيناء".

وأكمل المحلل السياسي أنه تم ربط سيناء بالوادي من خلال الأنفاق والقطار الكهربائي السريع الذي ينطلق من العين السخنة وحتى العلمين".
 
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 
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