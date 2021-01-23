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رياضة

لو لعبنا يومين مش هنسجل.. أول تعليق من باتشيكو على نتيجة مباراة الزمالك وأسوان

السبت 23/يناير/2021 - 07:36 م
لقاء الزمالك وأسوان
لقاء الزمالك وأسوان
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حسام الحارتي
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريق أسوان لعب المباراة بالطريقة التي أرادها وحقق هدفه من اللقاء.

وأضاف باتشيكو أن المباراة كانت من طرف واحد ولكن غياب التوفيق حال دون تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" هاجمنا من الأجناب ومن العمق ولجأنا للتسديد من خارج المنطقة ولمن ننجح في التسجيل، ولكن بالشكل الذي كان في مباراة اليوم لو استمر الزمالك يلعب يومين فلن يسجل، وكان لدينا سيطرة على اللعب ولم يحالفنا التوفيق".

وأكد المدرب أنه يهنئ اللاعبين على الأداء بالرغم من التعادل السلبي في لقاء اليوم أمام ممثل الصعيد، وأوضح باتشيكو أن ظهيري الزمالك قدما أداء هجوميا في اللقاء، وبعدها دفع بشيكابالا بدلا من حازم إمام.

وأضاف المدير الفني أن الفريق فعل كل شيئ في المباراة باستثناء التسجيل، وأوضح أن الزمالك كان يهاجم بسبعة لاعبين في المباراة ولكن غياب التوفيق تسبب في التعادل.

وأشار إلى أنه بفضل شغل أسوان الدفاعي لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في لقاء اليوم، وقال المدير الفني :" لدينا لاعبون متميزون ولديهم مهارات فردية ونخلق فرصا وسبق وحققنا الفوز في مباريات كثيرة بفضل ولكن التوفيق لم يحالفهم اليوم.

وتابع:" الزمالك لا يزال في صدارة الدوري، ومشوار المسابقة لا يزال طويلا، وبرر عدم الدفع بساسي مبكرا بأنه عائد من فترة غياب طويلة، وأن اللاعبين الذين خاضوا اللقاء ظهروا بصورة جيدة.

بهذه التعادل يرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة يحتل المركز الثاني متساويا مع الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، في حين يرفع أسوان رصيده إلى 8 نقاط يحتل المركز الثالث عشر.
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