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محافظات

6 أطنان لحوم مجمدة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا بالبحيرة

السبت 23/يناير/2021 - 07:46 م
6 طن لحوم مجمدة من
6 طن لحوم مجمدة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر إحتياجًا
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اسماء الجنبيهي
أشاد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم .
   
وأشار إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها .
    
وصرح عادل درغام - مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة أنه تم توزيع كمية 6 أطنان من اللحوم المجمدة على الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء والأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة بنطاق مراكز ( أبو المطامير وكوم حمادة والدلنجات وحوش عيسى وأبو حمص )، مشيرًا إلى أنه جار استكمال التوزيع على جميع مراكز المحافظة وذلك من خلال الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالمدن والمراكز .
   
ووجه  آمنة بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل .

6 أطنان لحوم مجمدة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا بالبحيرة
6 أطنان لحوم مجمدة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا بالبحيرة
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