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رياضة

مونديال اليد | المجر تتقدم على بولندا 16- 10 في الشوط الأول

السبت 23/يناير/2021 - 07:51 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
تغلب المنتخب المجري على نظيره البولندي  في الشوط الأول 16- 10 ، في الجولة الثالثة لمنافسات الدور الرئيسي التي انطلقت على صالة العاصمة الإدارية ، ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيف مصر النسخة 27 منها، وتم حسم إحدى المباريات بانسحاب منتخب كاب فريدي لصالح أنجولا، وتلعب مصر ضد سلوفينيا ضمن مونديال كرة اليد غدًا الأحد.

تأهلت منتخبات المجر وألمانيا وأوروجواي من المجموعة الأولى بجانب منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل من المجموعة الثانية .

وفاز منتخب المجر على البرازيل 29-23، بعدما نجح في فرض سيطرته على اللقاء وإنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-11، قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الثاني، منهيا المباراة لصالحه بنتيجة 29-23.

وبات رصيد المنتخب المجري 6 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل نقطة واحدة لمنتخب البرازيل وضعته في المركز الخامس .

في المجموعة الأولى، واصل المنتخب البولندي عروضه الجيدة بالبطولة وألحق بمنتخب أوروجواي هزيمة كبيرة بنتيجة 30-16، في افتتاح مباريات المنتخبين في الدور الرئيسي.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة خلف إسبانيا الوصيفة ونقطتين خلف المجر المتصدرة، ليدخل مبكرا في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى دور الثمانية، بينما ظلت أوروجواي متذيلة بلا نقاط.
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