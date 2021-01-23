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أستاذ نقل: القطار الكهربائي 250 كم/ الساعة الأنسب لمصر.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 07:54 م
القطار السريع
القطار السريع
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هاني حسين
قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ النقل والطرق بجماعة عين شمس،  تعليقا على  حديث الرئيس السيسي على مشروع القطار السريع الكهربائي، إن   القطار السريع يعتبر منظومة نقل متطورة ونقلة جديدة مختلفة في منظومة النقل في مصر.

وأضاف عقيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،  :"  مصر كانت تعمل بـ"جِيل الجَرّ بالديزل" ودخلنا جيل حديث وهو "الجر الكهربائي في منظومة النقل في مصر، وهذا الأمر نقلة تكنولوجية مرتفعة .

وأشار أسامة عقيل إلى أن التكنولوجيا الجديدة تؤدي إلى انخفاض معدل الحوادث، واختصار زمن الرحلة، وسرعة القطار السريع 250 كيلو في الساعة، وهو الأنسب لمصر".

ولفت أسامة عقيل إلى أن هناك قطارات فائقة السرعة، سرعتها 350 كيلو في الساعة، ولا تناسب مصر، وتكلفتها مرتفعة للغاية".

وأكمل أسامة عقيل:"  السكك الحديدية في مصر، كانت في  حالة صعبة؛ بسبب عقود من عدم التطوير، ولكن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، عملت على إحداث تطوير شامل في المنظومة".
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