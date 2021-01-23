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أحمد موسى: على أهالينا في الريف تحمل فترة تطوير القرى.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 08:31 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في محافظة بورسعيد، إنه على أهالينا في الريف والقرى تحمل فترة تطوير القرى.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي يرغب في تغيير حياة الناس للأفضل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية تعمل لصالح المواطن المصري فيما يتعلق  بتنفيذ المشروعات التنموية، والمواطن يستفيد بشكل مباشر الآن من مشروع تطوير القرى".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية قررت التوجه إلى المواطن في القرى من أجل تطوير مظاهر الحياة له  والعمل على تبطين الترع في القرى".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
 قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.
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