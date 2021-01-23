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أخبار البلد

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا غدا في 3 مستشفيات

السبت 23/يناير/2021 - 08:46 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت وزارة الصحة والسكان، ان غدا الاحد سيشهد أولى دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر.

واكد مصدر بوزارة الصحة، في تصريحات لصدي البلد، ان التطعيم سيبداء في 3 مستشفيات، هي "ابو خليفه في الاسماعيليه، والنجيله بمطروح، والعجوزه بالجيزة"، وذلك ضمن الدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الاطقم الطبية بها.

وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

واضاف رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن اللقاحات آمنه وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا.
 
وتسلمت هيئة الدواء المصرية، أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.

وسبق أن قالت أسترازينيكا، إن لقاحها فعال بنسبة 70% في الوقاية من المرض.

ومن أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أنه سهل التخزين إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.

وأعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021.ويعتمد اللقاح على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.كما أنه أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن". والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة.
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