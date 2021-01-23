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رياضة

يد تونس تعبر عقبة الكونغو الديمقراطية في ثاني لقاءات كأس الرئيس بالمجموعة الأولى لـ مصر 2021

السبت 23/يناير/2021 - 08:56 م
تونس تعبر عقبة الكونغو
تونس تعبر عقبة الكونغو الديمقراطية
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حسام الحارتي

فاز منتخب تونس على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38 - 22، في ثان لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم "نسور قرطاج" بنتيجة 17 - 13، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

بهذه النتيجة حصل المنتخب التونسي على نقطتين ليحتل صدارة المجموعة الأولى من كأس الرئيس برصيد 4 نقاط عقب حصوله على نقطتين اعتباريتين من انسحاب كاب فيردي، بينما توقف رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطتين فقط.

وحصل "مفيومبي تيري" لاعب المنتخب الكونغولي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء بالرغم من خسارة منتخب بلاده، ونجح في تسجيل 5 أهداف.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب تونس يوم الإثنين المقبل مع نظيره الأنجولي، فيما يحصل منتخب الكونغو الديمقراطية على راحة بعد انسحاب منتخب كاب فيردي، وينتظر مباريات تحديد المراكز.
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