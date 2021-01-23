الأرجنتين تفوز على كرواتيا 23-19 في المجموعة الثانية بمونديال اليد

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره الكرواتى 23 /19 فى ثان مواجهات المجموعة الثانية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .





إنتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 12/12 ،و شهد الشوط الثانى ندية قوية بين المنتخبين الا أن المنتخب الأرجنتين تفوق ، قبل أن ينجح المنتخب الكرواتى فى تقليص الفارق





و إرتفع رصيد المنتخب الأرجنتينى إلى 6 نقاط ضمن المجموعة الثانية ، بينما تجمد رصيد المنتخب الكرواتى عند 5 نقاط





و يتواجد فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى بجانب الأرجنتين و كرواتيا كلا من قطر و الدنمارك و اليابان و البحرين .