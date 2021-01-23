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رياضة

الأرجنتين تفوز على كرواتيا 23-19 في المجموعة الثانية بمونديال اليد

السبت 23/يناير/2021 - 08:56 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
تغلب  منتخب الأرجنتين  على نظيره الكرواتى  23 /19  فى ثان  مواجهات المجموعة الثانية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى . 

إنتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 12/12 ،و شهد الشوط الثانى ندية قوية بين المنتخبين  الا أن المنتخب الأرجنتين تفوق  ، قبل أن ينجح المنتخب الكرواتى فى تقليص الفارق 

و إرتفع رصيد المنتخب الأرجنتينى  إلى  6 نقاط ضمن المجموعة الثانية   ، بينما تجمد رصيد المنتخب الكرواتى  عند 5  نقاط 

و يتواجد فى المجموعة الثانية  بالدور الرئيسى بجانب الأرجنتين  و كرواتيا  كلا من قطر و الدنمارك و اليابان  و البحرين .
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