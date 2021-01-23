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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستنكر حملة الاعتقالات الواسعة بحق المتظاهرين في روسيا

السبت 23/يناير/2021 - 08:59 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن استنكاره لحملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الروسية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت اليوم في عدد من المدن الروسية تطالب بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أتابع بقلق الأحداث الجارية في روسيا.. أنا استنكر الاعتقالات واسعة النطاق والاستخدام غير المتناسبة للقوة وقطع شبكات المحمول والإنترنت".

أضاف بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية حيال تلك الاحتجاجات.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن عدد الموقوفين خلال احتجاجات روسيا اليوم حتى الآن بلغ 2501 شخصًا.

ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي تم اعتقاله في المطار عقب عودته من ألمانيا، ووضعه في السجن على ذمة قضايا احتيال، يعتبرها معارضون للكرملين أنها ملفقة.
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