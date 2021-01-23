الثروة السمكية تعدد مميزات مشروع الاستزراع السمكي بشرق التفريعة .. فيديو

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ، : مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وهذا بسبب اهتمام الرئيس السيسي بالثروة السمكية لأنها مصدر من مصادر البروتين الحيواني .





وأضاف صلاح مصيلحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ،: مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة مساحة 30 ألف فدان يحتوي على استزراع سمكي في المياه المالحة وهي مياه البحر المتوسط وهذا يشمل 16 ألف فدان مؤكدا ان اليوم تم افتتاح المرحلة الأولى وتصل إلى 10 آلاف فدان .



