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الثروة السمكية تعدد مميزات مشروع الاستزراع السمكي بشرق التفريعة .. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 09:55 م
الثروة السمكية
الثروة السمكية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ، : مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وهذا بسبب اهتمام الرئيس السيسي بالثروة السمكية لأنها مصدر من مصادر البروتين الحيواني .

وأضاف صلاح مصيلحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ،:  مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة مساحة 30 ألف فدان يحتوي على استزراع سمكي في المياه المالحة وهي مياه البحر المتوسط وهذا يشمل 16 ألف فدان مؤكدا ان اليوم تم افتتاح المرحلة الأولى وتصل إلى 10 آلاف فدان .

واوضح صلاح مصيلحي ،: من مميزات هذا المشروع أنه يقع على البحر المتوسط وعلي قناه السويس وشبه جزيرة سيناء مؤكدا على أن هذا المشروع سيساعد على التطوير وعلى زيادة الاستثمارات وسيوفر فرص عمل للشباب .
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