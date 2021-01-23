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ديني

الأوقاف تنظم ندوة للرأي الثلاثاء المقبل بعنوان إعلاء قيم الوطن

السبت 23/يناير/2021 - 10:26 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

تعقد وزارة الأوقاف الثلاثاء المقبل بالتنسيق مع الهـيئة الوطنيـة للإعلام ندوة للرأي بعنوان " إعلاء قيمة الوطن ، وشرف التضحية من أجله “ وذلك اطار في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري، حيث تنقل قناة النيل الثقافية الندوة في بث مباشر ويشارك فيها كل من: الدكتورة نيفين حسن مختار و الدكتورة راوية عبد المنعم محمد (الواعظتان بوزارة الأوقاف) .

من جانب آخر تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فعاليات برامج التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، حيث تعقد ثلاث دورات تدريبية بالأكاديمية, إحداها في الحصول على رخصة الحاسب الآلي (ICDL) والأخرى في السوشيال ميديا والتسوق الرقمي ، والثالثة في شئون الإسكان بهيئة الأوقاف المصرية ، حيث وجه معاليه كلمة هامة للمتدربين حول أهمية مواصلة الجهد في تحقيق الإنجازات بجميع مفاصل العمل بالهيئة.

من جانبه صرح المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بأن هيئة الأوقاف تستهل العام الجديد بتحقيق الرقم القياسي في التحصيل خلال هذا الشهر يناير 2021م بإذن الله تعالى ، ليكون الشهر الثامن على التوالي في تحقيق الأرقام القياسية لهيئة الأوقاف المصرية.


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