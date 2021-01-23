كيس مائي في الرقبة.. منال الصيفي تكشف تطورات حالة زوجها أشرف مصيلحي





وقالت منال الصيفى ، لـ "صدى البلد": "زوجى اشرف بحالة جيدة حاليا ، وخرج من المستشفى؛ بعد ان اجرى عمليه عبارة عن كيس مائي فى فقرة من فقرات الرقبة".





واضافت منال : "ما قيل عن ازمة صحية قوية وخطيرة؛ أمر غير صحيح ، وهو الان بحالة جيدة ، وخرج من المستشفى ، وموجود حاليا فى منزله".





ويتلقى أشرف مصيلحي ، ردود الأفعال عن دوره في مسلسل "جمال الحريم"، المعروض حاليا على شاشة قناة DMC، خاصة وأن "مصيلحي" يقدم دورا جديدا ومختلفا لم يقدمه من قبل، ويمثل "قوى الشر" في المسلسل.

مسلسل "جمال الحريم" تدور أحداثه في إطار من الرعب ، ومأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، ويجسد خالد سليم في المسلسل ، دور شخص يعاني عدد من الأزمات، ويبحث عن وظيفة بمساعدة صديقه "فتحي" الذي يجسده الفنان "محمد صلاح"، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

وهو من بطوله نور اللبنانيه ، خالد سليم ، دينا فؤاد ، حازم سمير ، اسلام جمال ، صلاح عبدالله . وتأليف سوسن عامر و إخراج منال الصيفي و من إنتاج سينرجي.

كشفت المخرجة منال الصيفى زوجة الفنان اشرف مصيلحى، تفاصيل حالته الآن، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل على اثرها الى المستشفى.