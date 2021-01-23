طارق سليمان يوضح أسباب نجاح الدولة في مشروع البتلو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن مصر أصبحت تمتلك خريطة دقيقة للثروة الحيوانية بداية من 2020.





وتابع سليمان، خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات قوية بشأن الثروية الحيوانية وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار، فى الوقت والزمان المناسب.





ولفت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، قائلا:" قاعدة البيانات المشار إليها مكنت الدولة، من توفير احتياجاتها من اللحوم خاصة خلال أزمة كورونا، بحيث لم يتأثر السوق المصرى إطلاقا.





وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أنه عبر قاعدة البيانات تم إطلاق المشروع القومى للبتلو وتطبيق قواعد وقوانين وزارة الزراعة أصبحت رأس البتلو تعطى 250 كيلو، من اللحوم بدلا من 30 كيلو فقط.





وأشار طارق سليمان، 19 ألف مستفيد من مربى الماشية انتفعوا بـ تمويل أكثر من 3 مليار و200 مليون جنيه .