ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصدام بدأ مبكرًا.. أول معركة بيانات بين أمريكا وروسيا في عهد بايدن

الأحد 24/يناير/2021 - 01:08 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولايتها بصدام مع موسكو وبيانات متبادلة بشأن التظاهرات وما وصفته بـ"التكتيكات القاسية" للسلطات الروسية في التعامل مع المتظاهرين.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إنها تدين ما وصفته بـ "التكتيكات القاسية" من جانب السلطات الروسية ضد المتظاهرين، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "ندعو السلطات الروسية لإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم بسبب ممارستهم حقوقهم العالمية".

من جانبها، نددت الخارجية الروسية في بيان ردا على البيان الأمريكي، بما وصفته بمحاولات لتشجيع  "العناصر الراديكالية" من قبل السفارة الأمريكية في موسكو.

وقالت الوزارة إنها "ليست المرة الأولى التي تظهر فيها السفارة الأمريكية استهتارها بالقواعد والقوانين الدبلوماسية وهي تنشر بكثافة تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تأييدا لفعاليات احتجاجية غير مرخص بها في مدن روسية". بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت أن "الحديث يدور في الواقع عن تشجيع أعمال العنف المسماة بنفاق احتجاجا سلميا والتي يجر إليها منظموها حتى القاصرين".

وتابع البيان: "من الأجدى على السلطات الأمريكية أن تنشغل بمشكلاتها الداخلية، بما فيها معالجة الشقاق العميق في المجتمع الأمريكي والذي جاء نتاجا للظلم الاجتماعي وعدم المساواة وملاحقة الرأي الآخر. أما مساعي الدبلوماسية الأمريكية التي تتجاهل معايير الآداب كلها لما يمثل في الواقع تشجيعا للعناصر الراديكالية، فمحكوم عليها بالفشل وستنعكس سلبا على العلاقات الثنائية".

وختم البيان بالقول إن على قيادة السفارة الأمريكية لدى موسكو أن تستعد لـ "محادثة جدية في وزارة الخارجية الروسية".

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في نسختها الروسية، بأن عدد الموقوفين خلال احتجاجات روسيا اليوم حتى الآن بلغ 2501 شخصًا.

ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي تم اعتقاله في المطار عقب عودته من ألمانيا، ووضعه في السجن على ذمة قضايا احتيال، يعتبرها معارضون للكرملين أنها ملفقة.

وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى موسكو أعلنت، على خلفية أنباء عن تجمعات لأنصار الناشط الروسي، أليكسي نافالني، أنها تتابع "تقارير عن الاحتجاجات في 38 مدينة روسية"، مضيفة أن الولايات المتحدة "تدعم حق جميع الناس في احتجاجات سلمية وحرية التعبير"، متهمة السلطات الروسية بالسعي إلى "قمع هذه الحقوق".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من إدارة بايدن على اعتقال نافالني في روسيا

خلاف جديد بين روسيا والولايات المتحدة.. تعرف على السبب

اعتقال نافالني يثير غضب العالم.. هجوم دولي عنيف على روسيا.. وموسكو ترد

أول تعليق من الرئاسة الروسية على اعتقال نافالني والدعوات الغربية للإفراج عنه

نداء عاجل من السفارة السعودية بروسيا لرعاياها

السفارة الإماراتية في روسيا توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها

ترشيحاتنا

حفيدة فريد الأطرش وأسمهان تبكي على الهواء بسبب مرضها ومنعها من الزواج .. تفاصيل

أول القصيدة كفر.. حكاية مثل أصله مصري

حكم زواج المسيار وتعريفه وهل يختلف عن المتعة والعرفي؟

تحسن الحالة الصحية للدكتورة عبلة الحكلاوي .. وابنتها تطالب محبيها بالدعاء

الصفقة المنتظرة.. الأهلي يضم مدافع شباب المنصورة

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر من الواحدة صباح الأحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل السفر.. مضيفة طيران تقدم 10 نصائح مهمة| فيديو

يحمي من الزهايمر.. اعرف أهمية تناول الجرعة اليومية من فيتامين هـ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي