علي جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة و1% من يضع شروطا في عقد الزواج

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تعليقا على مصطلح "زواج التجربة"، إنه كلمة غير موفقة ولما صدرت تراجع فيها صاحبها.





وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الزواج الشرعي له أركان بينة وواضحة وصريحة، والفرق بين الحرام والحلال، هو كلمة، أما استحداث مصطلحات جديدة لا تناسب الشرع الحنيف ولا حتى تناسب الواقع فهذا لا يؤخذ به.





وتابع، أن الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ، منوها أن عقود الزواج يوجد بها خانة للشروط، منوها أن نسبة1% فقط هي من تضع شروطا في عقود الزواج، واعتاد الناس على عدم كتابة أي شئ فيها عند عقد الزواج.



