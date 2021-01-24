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رياضة

فالفيردي يعود للتدريب من بوابة الدوري الفرنسي

الأحد 24/يناير/2021 - 04:28 ص
صدى البلد
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محمد سمير
بات إرنستو فالفيردي، المدير الفني الأسبق لبرشلونة الإسباني، قريبا من تولي مهمة أحد الأندية البارزة في الدوري الفرنسي.

كشفت شبكة "موفيستار" الإسبانية أن بابلو لونجوريا، مدير قطاع الكرة بنادي أولمبيك مارسيليا بصدد إقالة أندريه فيلاش بواش المدير الفني للفريق.

وأضافت أن فالفيردي سيكون خليفة بواش في النادي الفرنسي.

ويبقى إرنستو فالفيردي بلا عمل منذ إقالته من تدريب الفريق الكتالوني في يناير من العام الماضي 2020 عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويعيش العملاق الفرنسي أزمة خانقة بسبب تراجع النتائج، حيث خسر آخر 3 مباريات في الليج وان.

وبسقوطه أمام موناكو 1-3 أمس السبت، يكون مارسيليا قد نال 3 هزائم متتالية في الدوري الفرنسي لأول مرة منذ أبريل 2015.

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