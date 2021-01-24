عزيز الشافعي: عمرو دياب فخر للمصريين

عبر الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي عن سعادته الكبيرة لتعاونه مع الهضبة عمرو دياب في العديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة الماضية.





وقال الشافعي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": "يجب علينا جميعا كمصريين أن نفخر بوجود عمرو دياب بيننا، ونجاحه المستمر والمذهل الذي استمر لسنوات طويلة".





وأبدى سعادته بالمكانة العالمية التي وصل إليها عمرو دياب، والحب والاستقبال الذي يتلقاها في كل مكان وفي كل بلد.





وأضاف أن "الكبير" ليس بفنه، ولا مكانته، التي قال الشافعي إنه لم يصل إليها أي فنان في الشرق الأوسط، لكن بأخلاقه واحترامه لجمهوره، وتقديره لم يعملون معه.



