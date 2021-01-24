أهم الأخبار.. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور.. وعلي جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة
الأحد 24/يناير/2021 - 07:56 ص
مرتضى منصور
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمةخلال الساعات الماضية، على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 573 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة حتى اليوم.
فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، النار على خالد الغندور نجم الملكي السابق ومقدم برنامج زملكاوي المذاع لقناة الزمالك الفضائية.
قال الفنان أحمد صيام إنه يمكن
أنه يحب التمثيل، لدرجة أنه شارك في العديد من الأعمال بدون مقابل، مشيرا إلى أنه كان يدفع من جيبه في فترة الجامعة على الفن ويكون مستمتعا وسعيدا.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تعليقا على مصطلح "زواج التجربة"، إنه كلمة غير موفقة ولما صدرت تراجع فيها صاحبها.
نشر موقع "مودرن دبلوماسي" تقريرًا قال فيه إن أعلى سلطة دينية في تركيا أيدت "الربا" بشكل مشروط، في "فتوى" من المرجح أن يثير الجدل حول مفاهيم التمويل الإسلامي، ويمكن أن يضعف جهود الرئيس رجب طيب أردوغان لحشد القوة الناعمة الدينية من خلال إبراز تركيا كـ"قائد يدافع عن القضايا الإسلامية".
تستعد الأطقم الطبية بمستشفي أبو خليفة بمحافظة الاسماعيلية للعزل الصحي، اليوم الأحد، للحصول على أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في حضور وفد رفيع المستوي برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.