أهم الأخبار.. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور.. وعلي جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة

إنه يمكن

يحب

التمثيل، لدرجة أنه شارك في العديد من الأعمال بدون مقابل، مشيرا إلى أنه كان يدفع من

جيبه في فترة الجامعة على الفن ويكون

مستمتعا وسعيدا.

أنه