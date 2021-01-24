ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور.. وعلي جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة

الأحد 24/يناير/2021 - 07:56 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمةخلال الساعات الماضية، على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 573 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة حتى اليوم.

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، النار على خالد الغندور نجم الملكي السابق ومقدم برنامج زملكاوي المذاع لقناة الزمالك الفضائية.

قال الفنان أحمد صيام إنه يمكن أنه يحب التمثيل، لدرجة أنه شارك في العديد من الأعمال بدون مقابل، مشيرا إلى أنه كان يدفع من جيبه في فترة الجامعة على الفن ويكون مستمتعا وسعيدا.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تعليقا على مصطلح "زواج التجربة"، إنه كلمة غير موفقة ولما صدرت تراجع فيها صاحبها.

نشر موقع "مودرن دبلوماسي" تقريرًا قال فيه إن أعلى سلطة دينية في تركيا أيدت "الربا" بشكل مشروط، في "فتوى" من المرجح أن يثير الجدل حول مفاهيم التمويل الإسلامي، ويمكن أن يضعف جهود الرئيس رجب طيب أردوغان لحشد القوة الناعمة الدينية من خلال إبراز تركيا كـ"قائد يدافع عن القضايا الإسلامية".

تستعد الأطقم الطبية بمستشفي أبو خليفة بمحافظة الاسماعيلية  للعزل الصحي، اليوم الأحد، للحصول على أولى جرعات  اللقاح المضاد  لفيروس كورونا المستجد، في حضور وفد رفيع المستوي برئاسة الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كانوا عايزين شو إعلامي فقط.. شوبير يفتح النار على مجلس مرتضى منصور

خالد مجاهد يوضح خطة تلقي اللقاح للأطقم الطبية غدا في مستشفى أبو خليفة.. فيديو

الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا من مستشفى أبو خليفة للعزل

لن يتلقوا تطعيم كورونا.. الصحة: الحوامل والمرضعات والمصابون بالفيروس

علي جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة و1% من يضع شروطا في عقد الزواج

ورحمة أمي هفضحك .. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور

ترشيحاتنا

تعويضات للعاملين وبيع أصول الشركة في مزادات علنية.. أبرز تصريحات وزير قطاع الأعمال عن شركة الحديد والصلب

أدعية السجود في قيام الليل

رضا البلتاجي: حكم مباراة أسوان خاف يحسب ركلة جزاء للزمالك

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها خديجة

قبل السفر.. مضيفة طيران تقدم 10 نصائح مهمة| فيديو

قبل مواجهة سلوفينيا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر في مونديال اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور