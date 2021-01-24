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توك شو

أحمد صيام: شاركت في أعمال فنية بدون مقابل ولا أشاهد أعمالي.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 02:28 ص
أحمد صيام
أحمد صيام
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إبراهيم القادري
قال الفنان أحمد صيام إنه يمكن أنه يحب التمثيل، لدرجة أنه شارك في العديد من الأعمال بدون مقابل، مشيرا إلى أنه كان يدفع من جيبه في فترة الجامعة على الفن ويكون مستمتعا وسعيدا.

وأضاف أحمد صيام خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة تن: لم افقد حماسي في التمثيل ولا أشاهد أعمالي حتى لا أنتقد نفسي لأنني قاسي على نفسي في النقد، وأحب مشاهدة أعمال زملائي طوال الوقت .

وتابع أحمد صيام: كان يمكنني ان اكمل مسيرتي المهنية كمساعد مخرج ولكنني لم احببها ساعدت مخرج واحد فقط في حياتي وهو المخرج محمد فاضل وارى انه قامة كبيرة وكنت أعمل معه وعيني علي التمثيل .
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