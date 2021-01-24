الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل تستعد للتطعيم بلقاح كورونا

للعزل الصحي، اليوم الأحد، للحصول على أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في حضور وفد رفيع المستوي برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

قالت مصادر بمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي، إن الأطقم الطبية استعدت للحصول علي اللقاح دون اعتراض اي منهم، مؤكدين علي ثقتهم في قرارات الوزارة لحماية الاطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الاول ضد انتشار الفيروس المستجد.





وذكرت المصادر أن البرنامج الذي وضعته وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، يضمن توزيع اللقاح على جميع الأطقم الطبية خلال فترة زمنية قصيرة.





وأضافت أنه سيتم تلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مراحل قصيرة الأجل، ابتداء من مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية.



واشارت الي انتظار مصر وصول جرعات كافية من اللقاح لتغطية الاطقم الطبية بمستشفيات العزل، لانطلاق حملة التطعيم بداية من اليوم الاحد.





وسبق وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن الهيئة تعاقدت مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" المصنعين للقاح فيروس كورونا "Oxford-AstraZeneca "، للحصول على 20 مليون جرعة من اللقاح، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.





وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن بدء إعطاء لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات خلال الأسبوع الجاري، وأن لكل شخص جرعتين، بينهما 21 يوما.