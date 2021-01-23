ننشر أقوال سائق السيارة المشتعلة بطريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي

كشفت مصادر عن انتهاء التحقيق مع سائق السيارة المشتعلة بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، امس الجمعة، وانصرافه من سراي نيابة الاسماعيلية، بعد قرار النيابة باطلاق سراحه.





أكد سائق السيارة المحتجز بمركز القصاصين ، خلال التحقيق، علي انفجار الاطار الامامي لسيارته النقل فردي رقم ط ص أ ٧٦٢٤، والمحملة بأسطوانات غاز، مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة في يده وانحراف السيارة باتجاة الرمال بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، وذلك اثناء عودته من مصنع تعبئة الأسطوانات بالعاشر من رمضان، في طريقه الي مستودع سرابيوم بالكيلو 86 الصحراوي.

مشيرا الي مساعدة بعض المواطنين له ومحاولة انقاذه، حيث تم اخراجه في اللحظات الاخيرة وقبيل الانفجار، واصيب بكدمة بالكتف.





واكد شهود العيان خلال تحقيقات النيابة، علي انقلاب السيارة، من ثم إشتعال النيران في 10 أسطوانات وانفجارها، وتمت السيطرة علي الحريق، وفتح الطريق مجددا أمام حركة المرور، بعد ازالة اثار الحادث.





واستمعت، اليوم السبت، نيابة الإسماعيلية لسائق السيارة التي تعرضت للانفجار والمحملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، بعد انتهاء إجراء المعاينة لمعرفة سبب الانفجار، الذي وقع مساء أمس الجمعة، وتسبب في تعطيل حركة المرور.





وخلال المعاينة المبدئية، تم وضع تصور كامل للحادث وبيان أسبابه.





وأزال ضباط الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب السيارة، الذي وقع مساء اليوم الجمعة، وتمكن رجال المرور من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، بعد رفع آثار الحادث التي تسببت في تعطيل حركة السير.





وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، ما أدى إلى انفجارها عقب خروج السائق والذي اصيب بكدمة بالكتف أثناء محاولة إنقاذه.