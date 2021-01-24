كارثة تضرب لبنان.. تحذير شديد اللهجة بشأن إغلاق كورونا

حذرت مصادر طبية في لبنان، من خروج الوضع عن السيطرة بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" بسبب عدم إتباع المواطنين لإجراءات الإغلاق الشامل.





وأكدت المصادر الطبية لصحيفة "السياسة الكويتية"، خطورة الانفلات المتزايد في بعض المناطق من الإغلاق الشامل، وانعكاساته على زيادة حالات المصابين بوباء "كورونا" في المناطق اللبنانية، والتي لا زالت تسجل أرقامًا قياسية لا تدعو للاطمئنان.





وأشارت إلى أنه من المطلوب من الأجهزة الأمنية تشديد منع المواطنين من أي عدم إتباع كما ظهر في بعض المناطق، لأن أي تساهل في الأمر سيكون كارثيا.