ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كارثة تضرب لبنان.. تحذير شديد اللهجة بشأن إغلاق كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 08:46 ص
علم لبنان
علم لبنان
Advertisements
شيماء مصطفى
حذرت مصادر طبية في لبنان، من خروج الوضع عن السيطرة بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" بسبب عدم إتباع المواطنين لإجراءات الإغلاق الشامل.

وأكدت المصادر الطبية لصحيفة "السياسة الكويتية"، خطورة الانفلات المتزايد في بعض المناطق من الإغلاق الشامل، وانعكاساته على زيادة حالات المصابين بوباء "كورونا" في المناطق اللبنانية، والتي لا زالت تسجل أرقامًا قياسية لا تدعو للاطمئنان.

وأشارت إلى أنه من المطلوب من الأجهزة الأمنية تشديد منع المواطنين من أي عدم إتباع كما ظهر في بعض المناطق، لأن أي تساهل في الأمر سيكون كارثيا.
 
وأعلنت السلطات الصحية في لبنان، أمس السبت، عن تسجيل 4.176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة الصحة العامة، أن إجمالى عدد الإصابات فيها بلغ 276.587 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2.280 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لاحتواء كورونا.. ألمانيا تبدأ الإغلاق الصارم وإجراءات مشددة مع بدء التلقيح

بالتزامن مع الإغلاق.. ارتفاع كبير في وفيات كورونا بألمانيا

2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة في لبنان

بعد تسجيل 2870 حالة جديدة.. كورونا يتغلغل بهذه المنطقة في لبنان

قفزة بإصابات كورونا في بريطانيا.. و407 وفيات جديدة

فى يومه الأول.. حواجز ثابتة ومتنقلة للقوى الأمنية اللبنانية لـ تنفيذ الإغلاق التام

ترشيحاتنا

بعد تحذيرها من تسونامي.. السلطات في تشيلي تتوجه بالاعتذار لـ المواطنين

موتى كورونا شهداء .. 250 متطوعا لتغسيل الموتى يشهدون معجزة أثناء الغسل

سيدة تطعن زوجها بسبب صورة مع فتاة.. واكتشفت الصدمة

هاجم خالد الغندور .. مرتضى منصور: الزمالك هياخد الدوري وأنا اللي هشيل الدرع

الإسماعيلى يفاوض عمرو الحلواني لاعب أسوان

لا يعرفون مصدره .. ظهور فيروس كورونا من جديد في دولة اختفى منها تمامًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور