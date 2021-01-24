ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة تكتشف شيئاً غريباً في جدار حمام منزلها الجديد

الأحد 24/يناير/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
فوجئت سيدة بعد إتمام عملية شراء منزل جديد بشئ غريب مثبت أعلى مرآة الحمام، ففي البداية ظنت أنه أحد متعلقات الساكن القديم و لكن اكتشفت الصدمة حينما قامت بنزعه من مكانه . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة اشترت منزلا جديدا في اريزونا و بعد إتمامها إجراء البيع و الشراء و البدء في وضع أغراضها في المنزل الجديد اكتشفت شيئا غريبا مثبتا في الحمام . 

ولم تتخيل الأسرة ان يكون هناك مرآة في الحمام بها وجهان ، الاول لترى في وجهك و الاخر يتجسس عليك، فقد لاحظ وجود نقطة مضيئة بالمرآة في بداية الامر وقررت ان تكتشف سر وجود تلك النقطة . 

وصدمت السيدة ابنائها بأن هناك بالفعل نقطع اعلى المرآه و هي كاميرا مراقبة صغيرة، لم تتأكد السيدة هل غادر المالك القديم المنزل و ترك كاميرا ليتجسس عليهم، ام كان يضعها في حمامه من البداية . 

جدير بالذكر أن السيدة بناتها قمن بتصوير تلك المرآة بعد تفكيكها و التأكد من وجود كاميرا صغيرة مثبتة بها .
.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 3 سنوات من شراء المنزل.. شاهد.. سيدة تكتشف مفاجأة خلف غرفة نومها

فيديو جراف.. سيدة تكتشف مفاجأة في منزلها عن طريق الصدفة

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

بطول 2 متر .. سيدة تعثر على ثعبان يتدلى من سقف الحمام أثناء الاستحمام

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

وضعت كاميرا مراقبة.. سيدة تتألم أثناء النوم وتكتشف السر الصادم

ترشيحاتنا

رينيه فايلر: لست نادما على رحيلي عن الأهلي

تعرف على طريقة تسجيل الحصول على اللقاح والميعاد المخصص لك.. فيديو

أنت عايز خناقة؟.. الجمهور يعرب عن استياءه من خالد الغندور بعد تصريحاته الأخيرة

أهم الأخبار.. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور.. وعلي جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة

رعب في إسرائيل بسبب سلالات كورونا.. ومباحثات لإغلاق مطار بن جوريون لأسبوعين

موتى كورونا شهداء .. 250 متطوعا لتغسيل الموتى يشهدون معجزة أثناء الغسل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو