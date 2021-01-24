سيدة تكتشف شيئاً غريباً في جدار حمام منزلها الجديد

فوجئت سيدة بعد إتمام عملية شراء منزل جديد بشئ غريب مثبت أعلى مرآة الحمام، ففي البداية ظنت أنه أحد متعلقات الساكن القديم و لكن اكتشفت الصدمة حينما قامت بنزعه من مكانه .





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة اشترت منزلا جديدا في اريزونا و بعد إتمامها إجراء البيع و الشراء و البدء في وضع أغراضها في المنزل الجديد اكتشفت شيئا غريبا مثبتا في الحمام .





ولم تتخيل الأسرة ان يكون هناك مرآة في الحمام بها وجهان ، الاول لترى في وجهك و الاخر يتجسس عليك، فقد لاحظ وجود نقطة مضيئة بالمرآة في بداية الامر وقررت ان تكتشف سر وجود تلك النقطة .





وصدمت السيدة ابنائها بأن هناك بالفعل نقطع اعلى المرآه و هي كاميرا مراقبة صغيرة، لم تتأكد السيدة هل غادر المالك القديم المنزل و ترك كاميرا ليتجسس عليهم، ام كان يضعها في حمامه من البداية .





جدير بالذكر أن السيدة بناتها قمن بتصوير تلك المرآة بعد تفكيكها و التأكد من وجود كاميرا صغيرة مثبتة بها .