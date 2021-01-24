رعب في إسرائيل بسبب سلالات كورونا.. ومباحثات لإغلاق مطار بن جوريون لأسبوعين

تعتزم الحكومة الإسرائيلية، اليوم، الأحد، المصادقة في جلستها، على إغلاق مطار بن جوريون لمدة أسبوعين.





يأتي ذلك لمنع دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا للبلاد، بعد انتشار الطفرة البريطانية بها.





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتفق، مع مندوبي وزارتي الصحة والمواصلات ومجلس الأمن القومي على قرار إغلاق المطار لأسبوعين، إضافة إلى خطوات أخرى تتعلق بالمطار، وباشتراط مصادقة الحكومة عليها.





فيما طالبت إدارات شبكات التسوق والمجمعات التجارية والأسواق، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالسماح لها بفتح أبوابها مع تراجع معدل الإصابة والعدوى رغم عدم الالتزام بالإغلاق.





وحذر تقرير رسمي صدر عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "آمان"، أمس السبت، من تطور طفرة إسرائيلية محلية لفيروس كورونا.



