علاج منزلي للوعة النفس.. مشروبات وأعشاب طبيعية

لوعة النفس تشير إلى الشعور بالغثيان غالبًا مع الرغبة في التقيؤ، وتشمل أعراض الغثيان التعرق واندفاع اللعاب في الفم والإرهاق وفقدان الشهية.





يرتبط بارتجاع الحمض والإفراط في تناول الطعام، يمكن أن يحدث الغثيان أيضًا أثناء الحمل مع دوار الحركة أو كأثر جانبي لاضطرابات طبية أخرى أو أمراض شائعة، أو خلال السفر. غالبًا ما





هناك العديد من الأدوية المضادة التي يمكن أن تساعد في حالة الغثيان الشديد أو المستمر، ولكن يمكن أن يكون لهذه الأدوية آثار جانبية سلبية، بما في ذلك النعاس، إذا كان الغثيان خفيفًا أو عرضيًا فهناك أيضًا عدد من العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض بشكل طبيعي.





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علاج نهائي للغثيان

كشف موقع medicalnewstoday ، عن بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في التخلص من شعور الغثيان بشكل نهائي، وكان أبرزها..





- الزنجبيل يستخدم على نطاق واسع لتقليل الغثيان، أظهرت الدراسات أن الزنجبيل فعال في علاج أعراض الغثيان والقيء الناجمين عن الحمل والعلاج الكيميائي، لها آثار جانبية قليلة نسبيًا ويمكن أن تكون فعالة مثل الأدوية المضادة للقىء، يمكن استخدام الزنجبيل الطازج في الطهي أو تناوله بمفرده. يمكن أيضًا تناول الزنجبيل كشاي.

- أظهرت دراسة حديثة أن النعناع يقلل من الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي. يمكن تناوله في كبسولة أو شاي أو زيت.

-اقترح الباحثون الوجبات التي تتكون أساسًا من الأطعمة الغنية بالبروتين ، بدلًا من الكربوهيدرات ، لتقليل الغثيان.

-وجدت دراسة في عام 2015 أن القرفة يمكن أن تساعد في تقليل الغثيان الناجم عن آلام الدورة الشهرية. تستخدم القرفة عادة في الطبخ كنكهة.





مشروب يزيل الغثيان

من المهم أن تبقى رطبًا خاصة عندما تكون مريضًا، يمكن شرب المشروبات الصافية والباردة مثل الماء ومحاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم والشاي المثلج والعصير والمشروبات الرياضية وماء جوز الهند على مدار اليوم عندما تشعر بالغثيان.

يشيع استخدام شاي الأعشاب كعلاج للغثيان، في الواقع ، وجدت إحدى الدراسات أن 21.7٪ من أطباء أمراض النساء يوصون به للنساء الحوامل اللاتي يعانين من الغثيان فيمكنك إضافة النعناع والبابونج فيساعدان على تقليل الغثيان، وفقا healthline.

قد يؤدي شرب كوب من شاي النعناع أو إضافة شريحة من الليمون إلى الماء الساخن إلى تخفيف الغثيان، فإن السوائل تساعد في الترطيب عندما تكون مريضًا.





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علاج الغثيان بعد الأكل

هناك العديد من الحالات التي تجعلك تشعر بالغثيان بعد تناول الطعام كحساسية الطعام ، تسمم الغذائي ، وجود فيروس في المعدة أو خلال شهور الحمل .

قدم موقع healthline، بعض النصائح التي تساعد في العلاج والوقاية من الغثيان بعد الأكل، أبرزها

-مص مكعبات الثلج أو الثلج المجروش.

-تجنب الأطعمة الدهنية أو المقلية أو الحارة.

-تناول الأطعمة الخفيفة بشكل أساسي ، مثل البسكويت أو الخبز المحمص.

-تناول وجبات أصغر بشكل متكرر ، بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.

-استرخي واجلس ساكنًا بعد تناول الطعام لمنح طعامك وقتًا للهضم.

-كل واشرب ببطء.

-قدم الأطعمة باردة أو في درجة حرارة الغرفة إذا كانت رائحة الطعام المطبوخ تجعلك تشعر بالغثيان.





علاج الغثيان بالليمون

شريحة ليمون قد تساعد الروائح الحمضية مثل تلك الموجودة في شرائح الليمون الطازجة في تقليل الغثيان لدى النساء الحوامل.

في إحدى الدراسات ، تم توجيه مجموعة من 100 امرأة حامل لاستنشاق زيت الليمون أو اللوز الأساسي بمجرد شعورهن بالغثيان.

في نهاية الدراسة التي استمرت 4 أيام ، صنف أولئك في مجموعة الليمون غثيانهم بنسبة تصل إلى 9٪ أقل من أولئك الذين تناولوا العلاج الوهمي بزيت اللوز

قد يعمل تقطيع الليمون أو خدش قشرته بطريقة مماثلة لأنه يساعد في إطلاق زيوتها الأساسية في الهواء، قد تكون زجاجة زيت الليمون العطري بديلًا عمليًا للاستخدام عندما تكون بعيدًا عن المنزل.

عصير الليمون من العلاجات الجيدة للغثيان لأن الليمون يحتوي على أحماض معادلة والتي تشكل البيكربونات وهي مركبات تساعد على تخفيف الغثيان، يعمل عصير الليمون أيضًا على إثارة اللعاب في فمك مما يساعد أيضًا على تخفيف الغثيان.