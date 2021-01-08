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سيارات

7 نصائح بسيطة لمن يعانون الغثيان في السيارة

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
ظاهرة الغثيان او الدوار يعاني منها الكثير من ركاب السيارات ، خاصة إذا كانت الرحلة أو المسافة طويلة ، هو أمر يشعر صاحبه بالضيق .

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " النصائح للتغلب على هذه الظاهرة .

1-    حاول فتح النوافذ والتعرض للهواء المنعش الخفيف ، واغلق مكيف السيارة .

2-    يجب تناول أطعمة قليلة جدا قبل ركوب السيارة ، وذلك حتى لا تتعرض إلى دوار وغثيان على الطريق .


3-لا تحاول أبدا النظر إلى الطريق وأنت تشعر بحالة الغثيان وحاول أن تغمض عينيك قليلا ورفع رأسك إلى أعلى .

4-تناول الحلوى او العلكة، فخبراء السيارات أكدوا أن تناول العلكة تقلل بشكل كبير الدوار والشعور بالغثيان ، فأحرص عليها جيد معك أثناء السفر .

5-لاتجلس في المقاعد الخلفية للسيارة لأن هذا الامر يزيد من تعرضك للإحساس بالاهتزازت والغثيان خاصة أثناء المطبات .

6-على قدر الإمكان احمل معك عصير ليمون أو علبة صودا فعند الشعور بالغثيان يعمل الليمون على ضياع هذا الشعور جدا .


7-لاتجهد نفسك بالقراءة أثناء القيادة لأن القراءة تتطلب تركيز كبير أثناء القيادة مما يسبب غثيان لك سريعا.

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