7 نصائح بسيطة لمن يعانون الغثيان في السيارة

ظاهرة الغثيان او الدوار يعاني منها الكثير من ركاب السيارات ، خاصة إذا كانت الرحلة أو المسافة طويلة ، هو أمر يشعر صاحبه بالضيق .
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " النصائح للتغلب على هذه الظاهرة .
7-لاتجهد نفسك بالقراءة أثناء القيادة لأن القراءة تتطلب تركيز كبير أثناء القيادة مما يسبب غثيان لك سريعا.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " النصائح للتغلب على هذه الظاهرة .
1- حاول فتح النوافذ والتعرض للهواء المنعش الخفيف ، واغلق مكيف السيارة .
2- يجب تناول أطعمة قليلة جدا قبل ركوب السيارة ، وذلك حتى لا تتعرض إلى دوار وغثيان على الطريق .
3-لا تحاول أبدا النظر إلى الطريق وأنت تشعر بحالة الغثيان وحاول أن تغمض عينيك قليلا ورفع رأسك إلى أعلى .
4-تناول الحلوى او العلكة، فخبراء السيارات أكدوا أن تناول العلكة تقلل بشكل كبير الدوار والشعور بالغثيان ، فأحرص عليها جيد معك أثناء السفر .
5-لاتجلس في المقاعد الخلفية للسيارة لأن هذا الامر يزيد من تعرضك للإحساس بالاهتزازت والغثيان خاصة أثناء المطبات .
6-على قدر الإمكان احمل معك عصير ليمون أو علبة صودا فعند الشعور بالغثيان يعمل الليمون على ضياع هذا الشعور جدا .
7-لاتجهد نفسك بالقراءة أثناء القيادة لأن القراءة تتطلب تركيز كبير أثناء القيادة مما يسبب غثيان لك سريعا.