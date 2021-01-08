7 نصائح بسيطة لمن يعانون الغثيان في السيارة

1- حاول فتح النوافذ والتعرض للهواء المنعش الخفيف ، واغلق مكيف السيارة .





2- يجب تناول أطعمة قليلة جدا قبل ركوب السيارة ، وذلك حتى لا تتعرض إلى دوار وغثيان على الطريق .









4-تناول الحلوى او العلكة، فخبراء السيارات أكدوا أن تناول العلكة تقلل بشكل كبير الدوار والشعور بالغثيان ، فأحرص عليها جيد معك أثناء السفر .





5-لاتجلس في المقاعد الخلفية للسيارة لأن هذا الامر يزيد من تعرضك للإحساس بالاهتزازت والغثيان خاصة أثناء المطبات .





6-على قدر الإمكان احمل معك عصير ليمون أو علبة صودا فعند الشعور بالغثيان يعمل الليمون على ضياع هذا الشعور جدا .





ظاهرة الغثيان او الدوار يعاني منها الكثير من ركاب السيارات ، خاصة إذا كانت الرحلة أو المسافة طويلة ، هو أمر يشعر صاحبه بالضيق .وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " النصائح للتغلب على هذه الظاهرة .3-لا تحاول أبدا النظر إلى الطريق وأنت تشعر بحالة الغثيان وحاول أن تغمض عينيك قليلا ورفع رأسك إلى أعلى .7-لاتجهد نفسك بالقراءة أثناء القيادة لأن القراءة تتطلب تركيز كبير أثناء القيادة مما يسبب غثيان لك سريعا.