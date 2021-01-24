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اقتصاد

البلطى يتراوح بين 16 و20 جنيها.. أسعار السمك بالأسواق اليوم الأحد 24-1-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد 24 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

اسعار السمك بانواعه
وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 16 إلى 20 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 14.5 إلى 15.5 جنيه.

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وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.

فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 70 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو.

كما سجل المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 45 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 130 جنيها للكيلو.

وسجل سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا ) ما بين 110 الى 170 جنيها ، والكابوريا من 30 الى 130 جنيها.

أسعار الجمبرى
وسجل سعر الجمبرى جامبو ما بين 400 إلى 480 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 ما بين 300 إلى 370 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 ما بين 200 إلى 260 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 ما بين 90 إلى 150 جنيها.

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