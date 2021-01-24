احذر .. 5000 جنيه غرامة السير عكس الاتجاه فى قانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد من القوانين التى تأخر إصدارها من جانب مجلس النواب السابق، حيث يمثل هذا القانون أهمية كبيرة لتحقيق الانضباط المرورى فى الشارع المصرى، فى ظل الفوضى التى تحدث نتيجة المخالفات المرورية التى يرتكبها عدد من قائدى السيارات.





ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.





وأحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، في اجتماعها ، استحداث بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.



ونص قانون المرور الجديد على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:





- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة)

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها





غرامات مالية على المخالفات المرورية

كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.



غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ: ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق ـ الاعتداء على رجال المرور ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور * غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور * غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ: ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور * 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق * غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين * من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة * غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه لـ :- ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه ـ مخالفة الإضرار البيئي ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

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شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة

كما وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط: - أن لا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص

– أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.

– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.

– أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

– يخدع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.

- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية

- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.



المركبات التي يسري عليها أحكام قانون المرور الجديد، وهي:





المركبات الآلية وتقسم إلى:





- من حيث طبيعة الاستخدام: "عام وخاص وتجاري وأغراض أخرى".

- من حيث النوع: "دراجة آلية ونقل ركاب ونقل بضائع والمقطورات وأنصاف المقطورات وجرارات زراعية ومعدات ثقيلة، وأنواع أخرى".

- من حيث عدد الركاب: "حتى 8 راكب، بالإضافة إلى السائق وأكثر من 8 راكب بالإضافة إلى السائق".

- من حيث الوزن الكلي تقسم لمركبات نقل البضائع إلى: (خفيف حتى 3.5 طن ـ متوسط يزيد على 3.5 طن حتى 10 أطنان - ثقيل يزيد على 12 طنًا).

- من حيث الوزن الكلي للمقطورات وأنصاف المقطورات إلى: (حتى 0.75 طن - يزيد على 0.75 حتى 3.5طن حتى 10 أطنان - يزيد على 10 أطنان).





ثانيًا: المركبات غير الآلية

تقسم المركبات غير الآلية إلى:

الدرجات بدون محرك وعربات الركوب والنقل التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.





الفئات المعفاة من رسوم رخصة القيادة



وأعفى قانون المرور الجديد مجموعة من الفئات من رخصة قالقيادة الخاصة، وهم: أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب، أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل، وأعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية، غلى جانب ذو الإعاقة والمصابون من العمليات الإرهابية والأمنية.





ووضع قانون المرور الجديد شروطا لترخيص السيارات كالتالى:



شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد