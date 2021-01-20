6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

يعتبر قانون المرور الجديد من القوانين التى تتصد أولويات مجلس النواب الحالى، فى ظل عدم إصداره من جانب مجلس النواب السابق، حيث يتصدى هذا القانون للفوضى المرورية فى الشارع المصرى.





ووضع قانون المرور الجديد شروطا لترخيص السيارات وشروطا أخرى لاستخراج رخصة القيادة ، هذا بالإضافة إلى وضعه عدد من الغرامات المالية على مخالفات المرور.





ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، الأحد الماضى، في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.





ويعتبر قانون المرور الجديد من القوانين المعطلة من البرلمان السابق، والذي ظل حبيس الأدراج وينتظر ظهوره إلى النور في ظل البرلمان الحالي، حيث يستهدف القانون إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، في ظل الفوضى المرورية التي نعيشها يوميًا.





وأحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، في اجتماعها، استحداث بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.





وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.





ووضع قانون المرور الجديد وشروطا لترخيص تسيير المركبات:



شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد





- سداد الضرائب والرسوم المقررة.

- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.

- استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

- تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

- تركيب GPS.

- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.









قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد

كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.



غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ: ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق ـ الاعتداء على رجال المرور ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور * غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور * غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ: ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور * 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق * غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين * من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة * غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه إلى

2000 جنيه لـ :- ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه ـ مخالفة الإضرار البيئي ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة