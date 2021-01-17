احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

يعتبر قانون المرور الجديد من أهم القوانين التى ناقشها مجلس النواب السابق لردع كل المخالفين لأحكام قانون المرور، فى ظل وجود العديد من المخالفات المرورية فى الشارع المصرى ، والتى تتسبب فى تعطيل حركة المرور.





ولم يكتب لقانون المرور الجديد الذى قدمته الحكومة للبرلمان السابق أن يتم إقراره رسميا من البرلمان السابق ، على الرغم من موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عليه بشكل نهائى.





ويعتبر هذا القانون من أهم القوانين التى ستكون على مائدة مجلس النواب الحالى ، والتى من المقرر أن ترى النور خلال الفترة القادمة.





ومن المقرر أن تناقش لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب اليوم الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.





غرامة 4000 جنيه





ونص قانون المرور الجديد على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة)

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها









المركبات التي يسري عليها أحكام قانون المرور الجديد، وهي:





المركبات الآلية وتقسم إلى:





- من حيث طبيعة الاستخدام: "عام وخاص وتجاري وأغراض أخرى".

- من حيث النوع: "دراجة آلية ونقل ركاب ونقل بضائع والمقطورات وأنصاف المقطورات وجرارات زراعية ومعدات ثقيلة، وأنواع أخرى".

- من حيث عدد الركاب: "حتى 8 راكب، بالإضافة إلى السائق وأكثر من 8 راكب بالإضافة إلى السائق".

- من حيث الوزن الكلي تقسم لمركبات نقل البضائع إلى: (خفيف حتى 3.5 طن ـ متوسط يزيد على 3.5 طن حتى 10 أطنان - ثقيل يزيد على 12 طنًا).

- من حيث الوزن الكلي للمقطورات وأنصاف المقطورات إلى: (حتى 0.75 طن - يزيد على 0.75 حتى 3.5طن حتى 10 أطنان - يزيد على 10 أطنان).





ثانيًا: المركبات غير الآلية

تقسم المركبات غير الآلية إلى:

الدرجات بدون محرك وعربات الركوب والنقل التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.



