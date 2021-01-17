برئاسة المستشار حنفى جبالى .. مجلس النواب يعقد الجلسة العامة اليوم

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم الأحد الجلسة العامة للبرلمان.





وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة الثالثة ، بعد إعلان التشكيلات النهائية لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، يوم الخميس الماضى.





وقبيل رفع الجلسة، أعلن جبالي، إخطار حزب مصر الحديثة للمجلس، باختيار النائب هشام هلال إبراهيم، رئيسا للهيئة البرلمان، واللواء محمد صلاح أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.





كما وافق المجلس على إحالة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها في الفصل التشريعي السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لإعادة مناقشتها.



