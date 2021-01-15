ضبط مخالفات مرورية وتموينية وتنفيذ أحكام بأسوان





نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 7 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو تزن (500) جرام ، بجانب (5) أسلحة نارية و (290) جرام حشيش، و40 قرص مخدر، علاوة على ضبط سلاح أبيض.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 752 حكما قضائيا شملت ضبط ( 156) حكم حبس جزئي، و( 30 ) حكم حبس مستأنف، و( 402 ) أحكام غرامات، و( 160 ) أحكام المخالفات، بجانب 3 جنايات.





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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، علاوة على ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، فضلًا عن ضبط قضية لتجميع البطاقات التموينية.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 619 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 دراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفورى فى 97 مخالفة ، وتحرير 183 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 79 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 105 مخالفة تجاوز حد السرعة ، فضلًا عن تحرير 94 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي " حشيش و بانجو" .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.