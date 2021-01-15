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حوادث

ضبط مخالفات مرورية وتموينية وتنفيذ أحكام بأسوان

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:26 م
الاجهزه الامنيه
الاجهزه الامنيه
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شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الجمعة حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وأيضًا ضبط العديد من المخالفات وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 7 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو تزن (500) جرام ، بجانب (5) أسلحة نارية و (290) جرام حشيش، و40 قرص مخدر، علاوة على ضبط سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 752 حكما قضائيا شملت ضبط ( 156) حكم حبس جزئي، و( 30 ) حكم حبس مستأنف، و( 402 ) أحكام غرامات، و( 160 ) أحكام المخالفات، بجانب 3 جنايات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، علاوة على ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، فضلًا عن ضبط قضية لتجميع البطاقات التموينية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 619 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 دراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفورى فى 97 مخالفة ، وتحرير 183 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 79 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 105 مخالفة تجاوز حد السرعة ، فضلًا عن تحرير 94 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي " حشيش و بانجو" .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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