تعرف على معابد أسوان المفتوحة مجانًا بمناسبة العيد القومى

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار فتح جميع المزارات الأثرية مجانًا بمحافظة أسوان للمصريين اليوم الجمعة بمناسبة العيد القومى للمحافظة .





وأكد وزير السياحة والأثار أثناء الجولة التفقدية بمشروعات التطوير والتجميل الشامل بمدينة أسوان والتى رافقه خلالها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً.





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وقال وزير السياحة والاثار إنه يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا.





وتشمل المعالم السياحية والمزارات والمناطق الأثرية داخل نطاق محافظة أسوان من الشمال إلى الجنوب كل من معبد إدفو والذى يقع بمدينة إدفو ويفتح أبوابه للزائرين على مدار اليوم.





هذا بجانب معبد كوم أمبو، وأيضًا بمدينة كوم أمبو ويفتح أبوابه على مدار اليوم ، وكذا متحف تحنيط التماسيح والذى يقع بمدينة كوم أمبو ويفتح أبوابه على مدار اليوم، بالإضافة إلى منطقة جبل السلسلة الأثرية بمدينة كوم أمبو والتى تفتح أبوابها للزائرين على مدار ساعات النهار.





فضلًا عن معبد فيلة والذى يقع فى جزيرة بمدينة أسوان ويفتح أبوابه منذ الصباح وحتى غروب الشمس، وأيضًا متحف الألفنتين والذى يقع بجزيرة الألفنتين بمدينة أسوان ويفتح أبوابه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى غروب الشمس.





علاوة على المنطقة الأثرية بـ"قبة أبو الهوا" والتى تبرز فى الجهة الغربية من النيل بمدينة أسوان، وتفتح أبوابها للزائرين على مدار ساعات النهار، ومتحف النوبة بمدينة أسوان، والذى يفتح أبوابه لاستقبال الزوار من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء، وأيضًا معابد النوبة والتى تضم كلابشة وعمدا والسبوع وغيرها من المعابد التى تقع خلف السد العالى جنوب أسوان وتفتح أبوابها على مدار ساعات النهار، وأخيرًا معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، والذى يفتح أبوابه مع شروق الصباح وحتى المساء.



