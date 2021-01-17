الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تناقش تعديل أحكام قانون المرور ..اليوم

تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها اليوم ، و تناقش اللجنة الاقتصادية مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

و تناقش لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

كما تناقش لجنة الخطة و الموازنة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

كما تبحث لجنة النقل والمواصلات رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.

كما تناقش لجنة الإسكان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم الأحد الجلسة العامة للبرلمان.





وكان قد رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة الثالثة ، بعد إعلان التشكيلات النهائية لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، يوم الخميس الماضى.





وقبيل رفع الجلسة، أعلن جبالي، إخطار حزب مصر الحديثة للمجلس، باختيار النائب هشام هلال إبراهيم، رئيسا للهيئة البرلمان، واللواء محمد صلاح أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.





كما وافق المجلس على إحالة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها في الفصل التشريعي السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لإعادة مناقشتها.



