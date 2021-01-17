سحب الرخصة في هذه الحالة.. دفاع البرلمان توافق على تعديلات قانون المرور

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.









ويعتبر قانون المرور الجديد من القوانين المعطلة من البرلمان السابق، والذي ظل حبيس الأدراج وينتظر ظهوره إلى النور في ظل البرلمان الحالي، حيث يستهدف القانون إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، في ظل الفوضى المرورية التي نعيشها يوميًا.









وأحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، في اجتماعها اليوم، الأحد، استحداث بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.







