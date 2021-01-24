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رياضة

يورجن كلوب: ليفربول لن يتعطل بسبب محمد صلاح

الأحد 24/يناير/2021 - 11:16 ص
كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح
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محمد السعيد
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن أداء نتائج والريدز لن تتعطل هذا الموسم، بسبب عملية تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها موقع ليفربول "إيكو": لا أعتقد أن أداء ونتائج الفريق سوف تتعطل هذا الموسم، بسبب ملف تجديد عقد محمد صلاح، هذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم".

وعن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد في مباراة الليلة، في كأس الاتحاد الإنجليزي، أوضح كلوب:" نعم، سيشارك بشكل كبير، هذا ليس سرا".


كان الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو"، أكد خلال الأيام القليلة الماضية، أن مجلس إدارة ليفربول أوقف مفاوضاته مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، بشأن تجديد عقد اللاعب المصري.

وأثار النجم المصري محمد صلاح، الجدل خلال الأسابيع الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟"، "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2021.
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