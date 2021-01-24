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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي .. موعد قمة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والقنوات الناقلة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:48 ص
مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد ليفربول
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عبدالله هشام
يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على منافسه مانشستر يونايتد اليوم، الأحد،على ملعب اولد ترافورد "مسرح الأحلام" ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في تمام الساعة السابعة مساءً وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 . 

ويسعى فريق ليفربول  بقيادة يورجن كلوب لتحقيق الفوز على غريمه التقليدي لتعويض النتائج السلبية التي حققها الفترة الماضية في الدوري الإنجليزي لطمأنة الجمهور بعد الهزيمة المدوية أمام فريق فولهام الجولة الماضية.


ويحاول فريق ليفربول كسر عقدة ملعب أولد ترافورد في كأس الاتحاد، حيث فشل في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد في ملعبهم منذ عام 1921.


بينما يسعى فريق مانشستر يونايتد بقياة سولشاير لمواصلة النتائج الإيجابية والأداء القوي والفوز على الغريم التقليدي.


وكان فريق ليفربول تأهل لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد بعد الفوز على شباب فريق استون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد بعد إصابة الفريق الأول للفيلانز بفيروس كورونا.


وتأهل فريق مانشستر يونايتد بعد الفوز على واتفورد بهدف نظيف. 
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