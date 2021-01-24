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كيف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم بمترو الأنفاق؟.. شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 11:48 ص
المتحدث الرسمى باسم
المتحدث الرسمى باسم هيئة مترو الأنفاق
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ريهام فيكتور
قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم هيئة مترو الأنفاق، إنهم مستمرون في تنظيم حملات مكثفة فى جميع محطات مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة، منوهًا إلى أنه هناك يوميا من بداية التشغيل وحتى نهاية اليوم حملات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومترو الأنفاق.

وأضاف أحمد عبد الهادى، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يتم التشديد على الركاب بارتداء الكمامة على مدار اليوم منذ دخول مترو الأنفاق وحتى الخروج منه.

وأشار المتحدث الرسمى باسم هيئة مترو الأنفاق، إلى أننا نحرص على تنبيه المواطنين بارتداء الكمامة بشكل كامل على الأنف والفم، وفي نفس الوقت لدينا حملات تعقيم وتطهير بجميع محطات مترو الأنفاق.

وتابع المتحدث الرسمى باسم هيئة مترو الأنفاق، أن كل محطات المترو يتم تطهير أى أماكن تلامسية فيها للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، سواء شبابيك التذاكر أو البوابات أو المصاعد الكهربائية وغيرها يتم تعقيمها على مدار اليوم.

وأكد المتحدث الرسمى باسم هيئة مترو الأنفاق، أنه بعد الانتهاء من التشغيل يوميا يتم تطهير القطارات من الداخل والخارج، كما أن هناك متابعة يومية لحملات التطهير من وزير النقل شخصيا.
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